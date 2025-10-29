Sondaggi politici chi scende e chi sale | la tendenza che cambia tutto Che botta per lui
Sondaggi politici, chi sale e chi scende: la scena politica italiana continua a muoversi, con numeri che raccontano una storia di equilibri in evoluzione. Fratelli d’Italia mantiene la sua corsa in testa, mentre il Partito Democratico prova a ridurre la distanza. Nel frattempo, Lega e Forza Italia vivono un nuovo testa a testa, e il Movimento 5 Stelle resta stabile. A dirlo è l’ultimo sondaggio Lab21.01, che fotografa il clima politico del momento. È un’Italia che sembra aver trovato un equilibrio, ma con piccole variazioni che potrebbero cambiare il ritmo del consenso. Vediamo chi conquista fiducia e chi invece rallenta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sondaggi politici elettorali: i partiti e la fiducia in Meloni e nel governo a tre anni dall'elezione nell'ultima indagine. Gli orientamenti di voto - X Vai su X
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia al 31,2%, male M5s e Lega ? Vai su Facebook
Sondaggi politici, chi scende e chi vince: i numeri parlano chiaro - Sondaggi politici, chi sale e chi scende: la scena politica italiana continua a muoversi, con numeri che raccontano una storia di equilibri in evoluzione. Si legge su thesocialpost.it
Sondaggi politici, salgono Fratelli d’Italia e Pd, scende la Lega: chi vince - Salgono Fratelli d'Italia e Partito democratico, con il primo largamente avanti sul secondo. Come scrive fanpage.it
Sondaggi politici SWG su La7, Fratelli d’Italia sempre in testa: Conte perde terreno - La7 ha pubblicato durante il Tg condotto da Enrico Mentana le intenzioni di voto. Segnala quicosenza.it