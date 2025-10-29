Sondaggi politici, chi sale e chi scende: la scena politica italiana continua a muoversi, con numeri che raccontano una storia di equilibri in evoluzione. Fratelli d’Italia mantiene la sua corsa in testa, mentre il Partito Democratico prova a ridurre la distanza. Nel frattempo, Lega e Forza Italia vivono un nuovo testa a testa, e il Movimento 5 Stelle resta stabile. A dirlo è l’ultimo sondaggio Lab21.01, che fotografa il clima politico del momento. È un’Italia che sembra aver trovato un equilibrio, ma con piccole variazioni che potrebbero cambiare il ritmo del consenso. Vediamo chi conquista fiducia e chi invece rallenta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi politici, chi scende e chi sale: la tendenza che cambia tutto. Che botta per “lui”