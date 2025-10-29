Sollevamento pesi Sergio Massidda torna in gara facendo tripletta agli Europei U23 nella nuova categoria
Quasi un anno e mezzo dopo la terribile delusione olimpica di Parigi 2024 (fuori gara con tre nulli di strappo nella -61 kg da secondo favorito della vigilia), Sergio Massidda è tornato finalmente su una pedana internazionale quest’oggi a Durazzo (in Albania) dominando la scena nella sessione serale della seconda giornata dei Campionati Europei Juniores e Under 23 di sollevamento pesi. Il sardo classe 2002 ha ottenuto tre medaglie d’oro tra gli Under 23 nella nuova categoria di peso -65 kg, dopo essere esploso nel precedente ciclo olimpico tra i -61 kg. Massidda, reduce da un lungo stop per problemi fisici, ha destato un’ottima impressione soprattutto nell’esercizio di slancio avvicinandosi tutto sommato al primato personale (145 kg, messi a referto gareggiando però nella -67 kg) con tre prove valide tra cui l’ultima da 165 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it
