Solitudine e dolore fisico | lo studio che spiega come la mente ferisce il corpo
has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) &:has(data-writing-block)>*:pointer-events-auto content-visibility:auto supports-content-visibility:auto:contain-intrinsic-size:auto100lvh scroll-mt-calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))" dir="auto" tabindex="-1" data-turn-id="request-WEB:92203e47-28c5-4061-a6e4-60a34c2d6193-6" data-testid="conversation-turn-2" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant"> Non è solo un modo di dire: sentirsi soli può far male fisicamente. Lo conferma un nuovo e ampio studio condotto dai ricercatori della City St George’s University of London, che ha analizzato dati provenienti da 256. 🔗 Leggi su Iodonna.it
“Il dolore silenzioso del bullismo” La solitudine di chi cade e lo sguardo di chi assiste…. Questa coreografia è un grido danzato, per ricordare che ogni gesto, ogni parola, può ferire… o salvare. #StopBullismo #DanzaContemporanea #EmozioniInMovimento # Vai su Facebook
Chi soffre sa quanto sia grande anche un piccolo gesto di affetto e quanto sollievo possa recare. Nessun gesto di affetto, neanche il più piccolo, sarà dimenticato dal Signore, specialmente se rivolto a chi è nel dolore, nella solitudine, nel bisogno. #DilexiTe - X Vai su X
I traumi dell'infanzia si trasformano in dolore fisico e mentale da adulti - I traumi infantili sono zaini pesanti che difficilmente possiamo condividere con altri «escursionisti». corriere.it scrive
Fallire nello studio, liti in famiglia, solitudine: le preoccupazioni degli adolescenti che riducono la fiducia nel futuro - Tendenzialmente sfiduciati rispetto a quel che gli riserverà il domani e, già adesso, poco soddisfatti di quello che sono. Scrive tgcom24.mediaset.it
Intervento di mastectomia, Alessandra Graziottin: «Il dolore segreto delle donne operate» - L'intervento di mastectomia, in cui vengono asportate una o entrambe le mammelle, è una prova da carico pesante per l'equilibrio emotivo e sensuale della donna. Da ilgazzettino.it