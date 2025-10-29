Solità | il cabaret spirituale di Matteo Belli

Bolognatoday.it | 29 ott 2025

Al Teatro Dehon di Bologna il 7 e 8 novembre, venerdì e sabato ore 21, in scena "Solità", un vero e proprio “cabaret spirituale” ideato e realizzato da Matteo Belli, uno dei protagonisti di maggiore capacità e rilievo della scena felsinea e nazionale. Gli spettacoli saranno preceduti per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

