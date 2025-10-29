Solità | il cabaret spirituale di Matteo Belli
Al Teatro Dehon di Bologna il 7 e 8 novembre, venerdì e sabato ore 21, in scena "Solità", un vero e proprio “cabaret spirituale” ideato e realizzato da Matteo Belli, uno dei protagonisti di maggiore capacità e rilievo della scena felsinea e nazionale. Gli spettacoli saranno preceduti per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
“Ho tre sedie nella mia casa: una per la solitudine, due per l'amicizia, e tre per la compagnia” Una frase semplice, ma che apre porte dentro di noi. Una sedia per la solitudine — perché a volte è necessario restare soli per ascoltare la nostra voce più vera. Vai su Facebook