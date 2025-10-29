Solidarietà e impegno sociale | la Casa della Speranza Onlus dona arredi al carcere di Forlì

Un importante gesto di solidarietà ha visto protagonista la Casa della Speranza Onlus di Castiglione Torinese, presieduta dal cavalier Giuseppe Lazzarotto, che ha donato al carcere di Forlì 50 armadi a due ante e 5 colonnine a scaffale, contribuendo al miglioramento delle condizioni logistiche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

