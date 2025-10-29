Soldi e altre cose nascoste Garlasco al Riesame nuove prove su Andrea Sempio

Ogni volta che la vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi sembra avviarsi verso un definitivo archivio, qualcosa riemerge. È come se la storia di Garlasco non volesse trovare pace: tra carte processuali, intercettazioni e vecchi interrogatori, continuano ad affiorare dettagli che mettono in crisi le certezze costruite in quasi vent’anni di indagini. Le ultime rivelazioni del tribunale del Riesame aprono una nuova crepa nella narrazione ufficiale, delineando un intreccio di contatti, denaro e consulenze nascoste che rimettono Andrea Sempio, l’amico d’infanzia di Alberto Stasi, al centro della scena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

