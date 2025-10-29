Social Media Girls Francesca Barra dopo pubblicazione sue foto nuda create con AI | Nudità non un problema mancanza di consenso sì - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Barra spiega di aver ricevuto, subito dopo la denuncia, diverse segnalazioni da parte di genitori preoccupati per immagini fake delle proprie figlie condivise su Telegram. “Ci sono gruppi pubblici e privati che prendono foto di ex amiche e colleghe e le barattano”, denuncia la giornalista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

social media girls francesca barra dopo pubblicazione sue foto nuda create con ai nudit224 non un problema mancanza di consenso s236 video

© Ilgiornaleditalia.it - “Social Media Girls”, Francesca Barra dopo pubblicazione sue foto nuda create con AI: “Nudità non un problema, mancanza di consenso sì” - VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

social media girls francescaFrancesca Barra, foto di nudo con l'IA sul sito sessista: «Di questi reati si muore. Chi è famoso denunci» - «Su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale». Segnala ilmessaggero.it

social media girls francescaAltro sito sessista, da Francesca Barra a Chiara Ferragni spogliate con l'IA - Si chiama 'Social Media Girls' e utilizza l'intelligenza artificiale per 'spogliare' conduttrici, cantanti, attri ... Secondo ansa.it

social media girls francescaSocialMediaGirls, come funziona il sito che "spoglia le donne" denunciato da Francesca Barra - La giornalista ha scoperto di essere tra le vittime del portale e ha denunciato pubblicamente l'accaduto con un post social che è diventato subito virale e ha scatenato una vera e propria ondata di re ... Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Social Media Girls Francesca