Slow Wine 2026 – La Campania del vino tra sostenibilità e tradizione

Lifeandnews.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È possibile alleggerire una bottiglia senza svuotarne il valore?” Slow Wine 2026 ci prova, raccontando una Campania che riscopre l’etica della leggerezza. Voci, testimonianze e vini autentici costruiscono il ritratto più sincero della viticoltura campana. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

slow wine 2026 8211 la campania del vino tra sostenibilit224 e tradizione

© Lifeandnews.it - Slow Wine 2026 – La Campania del vino tra sostenibilità e tradizione

News recenti che potrebbero piacerti

slow wine 2026 8211Abruzzo e Molise protagonisti nella Guida Slow Wine 2026 con 19 cantine premiate - 9 Chiocciole, 11 Bottiglie, 5 Monete, 9 Novità: questi i riconoscimenti assegnati all’Abruzzo e al Molise dalla Guida Slow Wine 2026 ... Segnala laquilablog.it

slow wine 2026 8211L’Abruzzo premiato da Slow Wine 2026: vini, sostenibilità e novità - Slow Wine 2026 premia Abruzzo e Molise con 34 riconoscimenti. Come scrive abruzzonews.eu

slow wine 2026 8211Slow Wine 2026: la sostenibilità del vino passa anche per la riduzione del peso del vetro delle bottiglie. - I premi speciali di Slow Wine 2026 per la vitalità del suolo, per la viticoltura sostenibile, per l'accoglienza. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Slow Wine 2026 8211