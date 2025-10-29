Sky rivoluziona le offerte | Cinema o Sport in 4K UHD con fibra a 35,90€ al mese
Sky ha deciso di sorprendere i nuovi clienti con due offerte esclusive che uniscono connessione in fibra ultraveloce e i migliori contenuti in Ultra HD (UHD). Per un periodo limitato, è possibile attivare Sky Wifi + Cinema + TV o Sky Wifi + Sport + TV a soli 35,90€ al mese per 18 mesi, invece di oltre 68€. Un’occasione unica per chi vuole avere Internet veloce e l’esperienza cinematografica o sportiva più completa, tutto in un unico pacchetto. Attiva Sky WiFi a 22,90€ Passa a TIM da iliad e risparmia: 300 GB e tutto illimitato a meno di 10€. Sky Cinema + TV + Wifi in UHD: intrattenimento ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
Leggi anche questi approfondimenti
Nodo di Pesca Rivoluzionario: Migliora l'Innesco e Cattura . In questo Video spiego 3 Nodi essenziali per Legare Ami a Paletta. - Nodo a Paletta - Nodo Snelling - Nodo con Baffetto ferma esca . Questo è un Estratto del video completo che trovi qui: https:// Vai su Facebook
Abbonamenti Sky da attivare a settembre 2025: cinema, sport e contenuti esclusivi - Tra grandi show come X Factor, le nuove stagioni delle serie più attese, prime visioni cinematografiche e ... Secondo facile.it
Scegli il meglio di Sky: i pacchetti per sport, cinema e serie tv a ottobre 2025 - Ottobre 2025 è un mese ricco di contenuti imperdibili su Sky, che propone soluzioni complete per ogni tipo di spettatore. Si legge su facile.it
Sky, due biglietti omaggio per il cinema con la nuova app: l'offerta speciale per gli abbonati. Come richiederli - I biglietti possono essere richiesti all’interno della sezione Sky Extra dell’app My Sky e sono utilizzabili fino al 30 settembre 2025 Per tutti gli abbonati che utilizzano la nuova app My Sky è ... Riporta leggo.it