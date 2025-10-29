Sisma 2016 Norcia ritrova la Basilica di San Benedetto
Dopo nove anni dal crollo, la Basilica di San Benedetto a Norcia viene restituita ai fedeli, alla comunità, ai turisti e ai pellegrini. Il 30 ottobre 2016 la terza scossa, la più distruttiva, della sequenza sismica iniziata il 24 agosto, rase al suolo uno dei luoghi simbolo della spiritualità: la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
