Sisma 2016 Norcia ritrova la Basilica di San Benedetto

Perugiatoday.it | 29 ott 2025

Dopo nove anni dal crollo, la Basilica di San Benedetto a Norcia viene restituita ai fedeli, alla comunità, ai turisti e ai pellegrini. Il 30 ottobre 2016 la terza scossa, la più distruttiva, della sequenza sismica iniziata il 24 agosto, rase al suolo uno dei luoghi simbolo della spiritualità: la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

