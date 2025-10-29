Parigi, 29 ottobre 2025 – Sorpresa a Parigi, Carlos Alcaraz esce al secondo turno e spiana la strada a Jannik Sinner che può riprendersi la vetta. Lo spagnolo n.1 al mondo, nella sua probabile peggior versione del 2025, viene battuto dal britannico Cameron Norrie in tre set con i parziali di 6-4, 3-6, 6-4 dopo due ore e venti minuti di gioco: un'incredibile battuta d'arresto e un assist all'altoatesino atteso all'esordio al Masters 1000 parigino. La prima sfida per Sinner, sbarcato nella Ville Lumiere dopo il successo all'Atp di Vienna, è contro il 26enne belga Zizou Bergs (non prima delle 15). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner torna (per poco) numero uno se… Una sola strada a Parigi. Oggi l’esordio contro Bergs