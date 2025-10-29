Primo, grande colpo di scena all’ Atp Masters 1000 di Parigi. Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz ha infatti perso al debutto contro il britannico Cameron Norrie dopo quasi due ore e mezza di partita. Un’incredibile battuta d’arresto per lo spagnolo di Murcia, al rientro nel circuito a quasi un mese – se si esclude l’esibizione in Arabia Saudita – dalla vittoria sul cemento di Tokyo del 30 settembre scorso. Una sconfitta che rischia di pesare, oltre che sul suo morale, anche sulla classifica. Jannik Sinner ha infatti in mano la possibilità di tornare numero uno del mondo già a fine settimana: per farlo, dovrà vincere il torneo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sinner torna numero 1 al mondo se…: le combinazioni per sorpassare Alcaraz