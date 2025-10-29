Sinner torna numero 1 al mondo se… | le combinazioni per sorpassare Alcaraz
Primo, grande colpo di scena all’ Atp Masters 1000 di Parigi. Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz ha infatti perso al debutto contro il britannico Cameron Norrie dopo quasi due ore e mezza di partita. Un’incredibile battuta d’arresto per lo spagnolo di Murcia, al rientro nel circuito a quasi un mese – se si esclude l’esibizione in Arabia Saudita – dalla vittoria sul cemento di Tokyo del 30 settembre scorso. Una sconfitta che rischia di pesare, oltre che sul suo morale, anche sulla classifica. Jannik Sinner ha infatti in mano la possibilità di tornare numero uno del mondo già a fine settimana: per farlo, dovrà vincere il torneo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Jannik Sinner torna numero 1 del mondo a Parigi se... Vai su Facebook
Jannik Sinner torna a giocare in Europa dopo la parentesi asiatica e lo fa a Vienna, una città speciale per lui, dove nel 2023 aveva già conquistato il titolo $Tennis $Sinner $ATPVienna - X Vai su X
Sinner torna numero 1 se... cosa cambia dopo la sconfitta di Alcaraz: tutti i calcoli tra Parigi e Torino. Oggi c'è Bergs - Jannik Sinner può tornare numero uno del mondo se vince il Masters di Parigi. Riporta msn.com
Sinner torna numero 1 Atp?/ Alcaraz perde subito a Parigi Bercy: tutte le combinazioni (oggi 29 ottobre 2025) - L'incredibile ko di Alcaraz a Parigi Bercy gli dà una chance, ma per fine anno lo spagnolo resta favorito. Secondo ilsussidiario.net
Jannik Sinner contro il suo tabù per tornare numero 1 del mondo - L’azzurro, numero 2 del mondo e del seeding, esordirà contro il belga Zizou Bergs (n. sportal.it scrive