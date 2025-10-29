Sinner torna n° 1 se vince l’Atp parigino
Una nuova avventura a Parigi per Jannik Sinner con l’obiettivo, fin qui quasi insperato, di tornare presto n°1. Magari già da dopo il torneo francese. Carlos Alcaraz è stato infatti battuto ieri sera dal britannico Cameron Norrie 4-6, 6-3, 6-4. Il confronto odierno di Jannik col belga Zizou Bergs sarà dunque ben più di un test per sondare la forma, dopo i crampi della finale vinta a Vienna contro il tedesco Zverev. «Credo sia normale, dopo aver giocato 5 giorni consecutivi e una finale molto fisica. Il fisico però sta bene, un po' stanco perché non ho avuto il tempo per recuperare. Sono molto concentrato e speriamo adesso di riuscire a giocare un gran tennis», ha raccontato nel Media-Day. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Jannik Sinner torna numero 1 del mondo a Parigi se... - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner torna a giocare in Europa dopo la parentesi asiatica e lo fa a Vienna, una città speciale per lui, dove nel 2023 aveva già conquistato il titolo $Tennis $Sinner $ATPVienna - X Vai su X
Sinner torna n° 1 se vince l’Atp parigino - Una nuova avventura a Parigi per Jannik Sinner con l’obiettivo, fin qui quasi insperato, di tornare presto n°1. Secondo msn.com
Sinner 'n.1 obiettivo 2026', sulla Davis non torna indietro - Si ferma intanto la corsa di Flavio Cobolli che si arrende per la terza volta nel 2025 a Ben Shelton: l'americano, n. Scrive ansa.it
Sinner n°1 a fine anno se...: le combinazioni, cosa serve per vedere Jannik sorpassare Alcaraz - L'ultimo Masters 1000 a Parigi e le Finals di Torino potrebbero non bastare: ecco tutti i calcoli ... Come scrive tuttosport.com