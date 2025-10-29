Sinner torna n° 1 se vince l’Atp parigino

Una nuova avventura a Parigi per Jannik Sinner con l’obiettivo, fin qui quasi insperato, di tornare presto n°1. Magari già da dopo il torneo francese. Carlos Alcaraz è stato infatti battuto ieri sera dal britannico Cameron Norrie 4-6, 6-3, 6-4. Il confronto odierno di Jannik col belga Zizou Bergs sarà dunque ben più di un test per sondare la forma, dopo i crampi della finale vinta a Vienna contro il tedesco Zverev. «Credo sia normale, dopo aver giocato 5 giorni consecutivi e una finale molto fisica. Il fisico però sta bene, un po' stanco perché non ho avuto il tempo per recuperare. Sono molto concentrato e speriamo adesso di riuscire a giocare un gran tennis», ha raccontato nel Media-Day. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

