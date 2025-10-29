Sinner si sbarazza di Zizou Bergs in due set | l’azzurro avanza agli ottavi di finale del torneo parigino Sfiderà Cerundolo

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner batte Zizou Bergs al secondo turno (il primo per l’altoatesino) del Masters 1000 di Parigi e conferma quanto di buono aveva fatto vedere la scorsa settimana a Vienna. 6-4, 6-2 il finale, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, in favore di Sinner, che da subito ha fatto valere la superiorità tecnica contro un avversario qualitativamente inferiore. Dopo il titolo conquistato in Austria, l’azzurro punta alla vittoria anche nell’ultimo Masters 1000 della stagione: vista la clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz al secondo turno contro Cameron Norrie, in caso di trionfo a Parigi infatti Sinner tornerebbe numero uno al mondo anche se solo per una settimana, in attesa poi delle Atp Finals. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sinner si sbarazza di zizou bergs in due set l8217azzurro avanza agli ottavi di finale del torneo parigino sfider224 cerundolo

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner si sbarazza di Zizou Bergs in due set: l’azzurro avanza agli ottavi di finale del torneo parigino. Sfiderà Cerundolo

Scopri altri approfondimenti

sinner sbarazza zizou bergsSinner-Bergs diretta 6-4 6-2: Jannik avanza agli ottavi a Parigi, domani sfiderà Cerundolo - L'azzurro, seconda testa di serie, ha saltato il primo turno e entra nel tabellone direttamente ... Come scrive ilmessaggero.it

sinner sbarazza zizou bergsSinner-Bergs diretta, orario e dove vedere l'esordio di Sinner all'Atp di Parigi - L'azzurro, seconda testa di serie, ha saltato il primo turno e entra nel tabellone direttamente ... Riporta ilmattino.it

sinner sbarazza zizou bergsSinner-Bergs diretta 2-0, Jannik in campo: dove vederla in tv e streaming, precedenti e ranking - L'azzurro, seconda testa di serie, ha saltato il primo turno e entra nel tabellone direttamente ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Sbarazza Zizou Bergs