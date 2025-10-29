Sinner si sbarazza di Zizou Bergs in due set | l’azzurro avanza agli ottavi di finale del torneo parigino Sfiderà Cerundolo

Jannik Sinner batte Zizou Bergs al secondo turno (il primo per l’altoatesino) del Masters 1000 di Parigi e conferma quanto di buono aveva fatto vedere la scorsa settimana a Vienna. 6-4, 6-2 il finale, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, in favore di Sinner, che da subito ha fatto valere la superiorità tecnica contro un avversario qualitativamente inferiore. Dopo il titolo conquistato in Austria, l’azzurro punta alla vittoria anche nell’ultimo Masters 1000 della stagione: vista la clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz al secondo turno contro Cameron Norrie, in caso di trionfo a Parigi infatti Sinner tornerebbe numero uno al mondo anche se solo per una settimana, in attesa poi delle Atp Finals. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner si sbarazza di Zizou Bergs in due set: l’azzurro avanza agli ottavi di finale del torneo parigino. Sfiderà Cerundolo

Un doppio 6-4 e Jannik Sinner si sbarazza senza patemi del kazako Alexander Bublik. Il numero due del mondo avanza in modo inesorabile all’ATP500 di Vienna e vola in semifinale dove troverà Alex de Minaur che ha sconfitto un buon Matteo Berrettini. E ni Vai su Facebook

UNA MACCHINA DA PUNTIIIII, SPEDITI VERSO LA SEMIIIIII!!! Non sbaglia un colpo Jannik $Sinner , che senza offrire palle break si sbarazza di Alexander Bublik ai quarti dell' $ErsteBankOpen. Finisce 6-4 6-4 per l'azzurro, in grande spolvero come no - X Vai su X

