Sinner se la ride Bergs si dispera | il punto è uno show!
Nel secondo set tra Jannik Sinner e Zizou Bergs al Masters 1000 di Parigi, il primo punto del settimo game regala spettacolo: lo scambio tra i due è impressionante, poi il passante del belga esce di poco. Bergs si dispera incredulo, Sinner se la ride. L’altoatesino ha poi vinto in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 27 minuti. Guarda il punto-show. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
