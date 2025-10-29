Sinner se la ride Bergs si dispera | il punto è uno show!

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo set tra Jannik Sinner e Zizou Bergs al Masters 1000 di Parigi, il primo punto del settimo game regala spettacolo: lo scambio tra i due è impressionante, poi il passante del belga esce di poco. Bergs si dispera incredulo, Sinner se la ride. L’altoatesino ha poi vinto in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 27 minuti. Guarda il punto-show. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner se la ride bergs si dispera il punto 232 uno show

© Gazzetta.it - Sinner se la ride, Bergs si dispera: il punto è uno show!

Contenuti che potrebbero interessarti

sinner ride bergs disperaBergs si dispera, Sinner se la ride: il punto all'Atp Parigi diventa uno show. VIDEO - Leggi su Sky Sport l'articolo Bergs si dispera, Sinner se la ride: il punto all'Atp Parigi diventa uno show. Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Ride Bergs Dispera