Sinner scoppia a ridere di fronte al gesto italiano di Bergs | che show in campo a Parigi
Durante la vittoria su Bergs al Masters di Parigi, Sinner si è lasciato andare a una risata per il gesto “tutto italiano” del suo avversario dopo uno scambio spettacolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
