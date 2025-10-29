Sinner può tornare il numero uno Basta che vinca il torneo di Parigi

Panorama.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regalo a Jannik Sinner è arrivato il giorno prima di scendere in campo a Parigi con l’ inaspettata sconfitta di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è già fuori dall’Atp 1000 per mano di Norrie, superato in rimonta dopo aver vinto il primo set. Alcaraz irriconoscibile e a questo punto dipende solo da Jannik. Il destino è nelle sue mani, se vince il torneo di Parigi lunedì torna numero uno al mondo. Alcaraz si ferma a 11250 punti, Sinner vincendo a Parigi andrebbe a 11500 punti. A Jannik non basterebbe la finale che regala 650 punti, perché salirebbe a quota 11150. Lunedì 10 novembre, poi, usciranno i punti delle Finals dello scorso anno (1500 per l’azzurro, 200 per l’iberico) e Alcaraz tornerà n. 🔗 Leggi su Panorama.it

