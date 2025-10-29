Sinner parte bene a Parigi ma ha capito qual è il problema del campo | C'è qualcosa di unico

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha battuto in due set Zizou Bergs all'esordio nel Masters 1000 di Parigi qualificandosi per gli ottavi dove troverà Cerundolo. Buoni segnali da parte del numero due del mondo che si è poi soffermato sul campo e su Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sinner parte bene parigiEsordio perfetto per Jannik Sinner a Parigi: sconfitto Bergs, ottavi di finale raggiunti - Seconda vittoria in carriera nel Masters 1000 di Parigi per il numero due al mondo, che ora troverà sul suo cammino Francisco Cerundolo Jannik Sinner parte bene anche a Parigi e conquista la sua secon ... Scrive tennisitaliano.it

Sinner parte bene a Parigi ma ha capito qual è il problema del campo: “Non è semplice qui” - analisi a 360° da parte del numero due del mondo: "Il campo è abbastanza unico, perché con le ... Secondo fanpage.it

sinner parte bene parigiAtp Parigi - Sinner parte bene e batte in due set Bergs. Zverev soffre ma vince - Un cammino che potrebbe restituirgli la vetta della classifica nel caso in cui vincesse il torneo. tennisworlditalia.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Parte Bene Parigi