Sinner parte bene a Parigi ma ha capito qual è il problema del campo | C'è qualcosa di unico

Jannik Sinner ha battuto in due set Zizou Bergs all'esordio nel Masters 1000 di Parigi qualificandosi per gli ottavi dove troverà Cerundolo. Buoni segnali da parte del numero due del mondo che si è poi soffermato sul campo e su Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Sinner Alcaraz – chi parte in vantaggio per Parigi e Torino? Ne abbiamo discusso su Tennis Talk ? Il video completo: https://www.youtube.com/watch?v=qX7Ml-dVCwo Vai su Facebook

Tennis, #Sinner parte bene a #Shanghai, battuto #Altmaier - X Vai su X

Esordio perfetto per Jannik Sinner a Parigi: sconfitto Bergs, ottavi di finale raggiunti - Seconda vittoria in carriera nel Masters 1000 di Parigi per il numero due al mondo, che ora troverà sul suo cammino Francisco Cerundolo Jannik Sinner parte bene anche a Parigi e conquista la sua secon ... Scrive tennisitaliano.it

Sinner parte bene a Parigi ma ha capito qual è il problema del campo: “Non è semplice qui” - analisi a 360° da parte del numero due del mondo: "Il campo è abbastanza unico, perché con le ... Secondo fanpage.it

Atp Parigi - Sinner parte bene e batte in due set Bergs. Zverev soffre ma vince - Un cammino che potrebbe restituirgli la vetta della classifica nel caso in cui vincesse il torneo. tennisworlditalia.com scrive