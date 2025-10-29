Sinner oggi in campo neanche quotato a Parigi | dove vedere la partita in Tv e perché ora può tornare n1 al mondo

Dopo aver archiviato il successo di Vienna, Jannik Sinner è già proiettato sul cemento indoor di Parigi, dove si disputa l’ultimo Masters 1000 della stagione. L’altoatesino, seconda testa di serie, beneficia del bye al primo turno e farà il suo esordio mercoledì 29 ottobre intorno alle 13:30 contro il belga Zizou Bergs, numero 41 ATP, che ha superato Michelsen all’esordio. Un match sulla carta scontato: come riporta Agimeg, diversi bookmaker non quotano nemmeno la vittoria di Sinner, mentre il successo di Bergs vale addirittura 33.00. Il tutto condito dall’eliminazione di Carlo Alcaraz all’esordio, che potrebbe spianare la strada dell’azzurro alla riconquista del primato nel ranking. 🔗 Leggi su Open.online

