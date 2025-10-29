Sinner e Mbappé a cena insieme nel ristorante di Verratti a Parigi | quanto costa una cena italiana
Jannik Sinner e Kylian Mbappé sono stati immortalati assieme. Il numero 2 del tennis mondiale e il campione del Real Madrid hanno cenato assieme a Parigi in un noto ristorante italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sinner e Mbappé insieme a Parigi nel ristorante di Verratti - Jannik Sinner a Parigi: pronto per il Masters 1000 e cena a sorpresa con il calciatore Kylian Mbappé in un luogo speciale ... Secondo corrieredellosport.it