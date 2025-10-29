Sinner dritto agli ottavi dopo l’ottimo esordio | il belga Bergs fuori in due set

Ildifforme.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennista azzurro conosce benissimo la posta in gioco di questo torneo. Dopo l'eliminazione di Carlos Alcaraz, sconfitto da Norrie, Sinner ha la possibilità di tornare primo nel ranking mondiale già prima delle Finals. Ovviamente, nel caso in cui dovesse uscire vincitore da questa competizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sinner dritto agli ottavi dopo l8217ottimo esordio il belga bergs fuori in due set

© Ildifforme.it - Sinner dritto agli ottavi dopo l’ottimo esordio: il belga Bergs fuori in due set

Argomenti simili trattati di recente

sinner dritto agli ottaviJannik Sinner supera un coriaceo Bergs in 2 set e avanza agli ottavi a Parigi - Jannik Sinner fa il suo esordio a La Defense, nuova sede del Masters 1000 di Parigi indoor, con la vittoria. Come scrive oasport.it

sinner dritto agli ottaviSinner a Parigi va di fretta: Bergs battuto in due set - La caccia al numero 1 una preda inseguita sottotraccia, ma “prima c’è questo torneo”, da vincere. Si legge su sport.quotidiano.net

sinner dritto agli ottaviSinner quando gioca? A Parigi gli ottavi contro Cerundolo, orario e dove vederla (tv e streaming). Precedenti e ranking - Jannik Sinner non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Parigi. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Dritto Agli Ottavi