Sinner dritto agli ottavi dopo l’ottimo esordio | il belga Bergs fuori in due set

Il tennista azzurro conosce benissimo la posta in gioco di questo torneo. Dopo l'eliminazione di Carlos Alcaraz, sconfitto da Norrie, Sinner ha la possibilità di tornare primo nel ranking mondiale già prima delle Finals. Ovviamente, nel caso in cui dovesse uscire vincitore da questa competizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner dritto agli ottavi dopo l’ottimo esordio: il belga Bergs fuori in due set

