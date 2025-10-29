Sinner dopo la sconfitta di Alcaraz a Parigi può tornare numero 1 Atp | ecco come

Jannik Sinner può tornare al numero 1 del ranking Atp prima della fine del 2025. La sconfitta a sorpresa di Carlos Alcaraz contro il britannico Cameron Norrie nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi Bercy ha infatti ribaltato gli equilibri nella corsa al vertice della classifica mondiale, e l’italiano, che debutterà oggi, mercoledì, contro il belga Zizou Bergs nell’ultimo Atp 1000 della stagione, ha una grossa opportunità di riprendersi il primato, perso dopo aver ceduto allo spagnolo nella finale dello Us Open. Ecco come. Norrie shocks Alcaraz? World No.1 upended by Cameron while Shelton moves on?? https:t. 🔗 Leggi su Lapresse.it

