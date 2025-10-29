Sinner che colpo di scena | la notizia fa scoppiare di gioia i fan
Deve ancora mettere piede negli impianti di “GreenSet” del Masters 1000 di Parigi, che Jannick Sinner deve già fare i conti. Conti che, però, non riguardano il match d’esordio di mercoledì contro il belga Bergs, bensì la sua posizione nel ranking ATP. Alcaraz esce al primo turno: Sinner può diventare nuovamente n.1 al mondo. Avete letto bene: Jannick Sinner può di nuovo tornare a comandare la classifica Atp. Com’è possibile? Semplice, tutto merito del suo rivale numero uno, Carlos Alcaraz. E nello specifico della sua eliminazione al primo turno contro il britannico Cameron Norrie. Un incontro che ha visto l’inglese giocare la sua partita e approfittare dei 54 errori gratuiti dell’ispanico, soprattutto nel secondo e terzo set, che gli sono costati il match (4-6, 6-3, 6-4) e – forse – anche il primo posto nel ranking. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
