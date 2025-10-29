Sinner buona la prima a Parigi con Bergs | vince in 2 set e inizia la caccia al numero 1
Buona la prima all'Atp Masters 1000 di Parigi per Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 29 ottobre, il campione azzurro, numero 2 del ranking Atp, ha esordito nell'ultimo '1000' di stagione, sul cemento indoor de 'La Defense Arena', sconfiggendo in 2 set il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-4 6-2. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
La rassegna stampa di mercoledì 22 ottobre 2025. La scelta di Sinner (Nizegorodcew, Bertellino, Esposito). Jannik ritrova il "suo" Cahill (Cocchi). Buona partenza per Musetti (Sepe) Vai su Facebook
"Non ci siamo mai allenati insieme, ma lo incrocio negli spogliatoi: mi augura sempre buona fortuna, anche per i Challenger. Spero di giocare contro di lui" #Tennis #Vacherot #Sinner - X Vai su X
Sinner a Parigi va di fretta: Bergs battuto in due set - La caccia al numero 1 una preda inseguita sottotraccia, ma “prima c’è questo torneo”, da vincere. Segnala sport.quotidiano.net
Jannik Sinner supera un coriaceo Bergs in 2 set e avanza agli ottavi a Parigi - Jannik Sinner fa il suo esordio a La Defense, nuova sede del Masters 1000 di Parigi indoor, con la vittoria. Si legge su oasport.it
Esordio perfetto per Jannik Sinner a Parigi: sconfitto Bergs, ottavi di finale raggiunti - Seconda vittoria in carriera nel Masters 1000 di Parigi per il numero due al mondo, che ora troverà sul suo cammino Francisco Cerundolo Jannik Sinner parte bene anche a Parigi e conquista la sua secon ... Come scrive tennisitaliano.it