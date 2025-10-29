Sinner buona la prima a Parigi con Bergs | vince in 2 set e inizia la caccia al numero 1

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buona la prima all'Atp Masters 1000 di Parigi per Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 29 ottobre, il campione azzurro, numero 2 del ranking Atp, ha esordito nell'ultimo '1000' di stagione, sul cemento indoor de 'La Defense Arena', sconfiggendo in 2 set il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-4 6-2. 🔗 Leggi su Today.it

