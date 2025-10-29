Sinner-Bergs oggi l’azzurro esordisce a Parigi – Diretta

Periodicodaily.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner debutta a Parigi. Il tennista azzurro sfida oggi, nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, il belga Zizou Bergs, numero 41 del mondo – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 francese, l'ultimo dell'anno di questa categoria e ultimo impegno prima delle Atp Finals di Torino. Sinner arriva . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sinner bergs oggi l8217azzurroSinner-Bergs, oggi l’azzurro esordisce a Parigi – Diretta - Il tennista azzurro sfida oggi, nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, il belga Zizou Bergs, numero 41 del mondo – in diretta tv e streaming – nel ... Da sassarinotizie.com

sinner bergs oggi l8217azzurroSinner-Bergs oggi a Parigi, ultimo Masters 1000 per Jannik: orario e dove vederla in TV e in chiaro - Sinner fa il suo esordio a Parigi contro Zizou Bergs nel secondo turno del Masters 1000. Scrive fanpage.it

sinner bergs oggi l8217azzurroLIVE Sinner-Bergs intorno alle 16.30: Jannik all'esordio a Parigi riapre la caccia al numero 1 - Jannik al Masters 1000 di Parigi è stato sconfitto da Alcaraz all'esordio nel 2021, da Huesler al primo turno nel 2022 e nel 2023 si ... Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Bergs Oggi L8217azzurro