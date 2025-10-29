Sinner-Bergs oggi all’Atp Parigi Bercy 2025 – La diretta

Al torneo Atp Parigi Bercy 2025, oggi 29 ottobre, torna in campo Jannik Sinner: il numero 2 del mondo affronta il belga Zizou Bergs, numero 41 del ranking, in un match valido per i 16esimi di finale del torneo. Sinner punta alla vittoria per arrivare in fondo al torneo e approfittare così, in ottica ranking, anche del passo falso del rivale, il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, eliminato a sorpresa dallo statunitense Cameron Norrie. In programma oggi sui campi indoor in cemento parigini anche il derby azzurro tra Lorenzo Musetti (8) e Lorenzo Sonego (45). Sinner-Bergs a Parigi, la diretta della partita Inizio diretta: 291025 17:30 Fine diretta: 291025 21:00 17:22 291025 Sinner e Bergs in campo, servirà per primo l'altoatesino Sono in campo a Parigi Jannik Sinner e Zizou Bergs. 🔗 Leggi su Lapresse.it

