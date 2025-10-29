Sinner-Bergs oggi all’Atp Parigi Bercy 2025 – La diretta

Al torneo Atp Parigi Bercy 2025, oggi 29 ottobre, torna in campo Jannik Sinner: il numero 2 del mondo affronta il belga Zizou Bergs, numero 41 del ranking, in un match valido per i 16esimi di finale del torneo. Sinner punta alla vittoria per arrivare in fondo al torneo e approfittare così, in ottica ranking, anche del passo falso del rivale, il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, eliminato a sorpresa dallo statunitense Cameron Norrie. In programma oggi sui campi indoor in cemento parigini anche il derby azzurro tra Lorenzo Musetti (8) e Lorenzo Sonego (45). Sinner-Bergs a Parigi, la diretta della partita Inizio diretta: 291025 17:30 Fine diretta: 291025 21:00 17:22 291025 Sinner e Bergs in campo, servirà per primo l'altoatesino Sono in campo a Parigi Jannik Sinner e Zizou Bergs. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Bergs oggi all’Atp Parigi Bercy 2025 – La diretta

News recenti che potrebbero piacerti

Oggi pomeriggio, contro il belga Zizou Bergs, Jannik Sinner scenderà in campo con una motivazione in più Vai su Facebook

Italiani in campo mercoledì 29 ottobre: Sinner sfida Bergs, derby Musetti-Sonego. A che ora e dove vederli (LIVE su Ubitennis) - X Vai su X

Sinner-Bergs oggi a Parigi, l’esordio dopo il ko di Alcaraz: orario e dove vederla in TV e in chiaro - Sinner fa il suo esordio a Parigi contro Zizou Bergs nel secondo turno del Masters 1000. Da fanpage.it

Sinner-Bergs diretta, orario e dove vedere l'esordio di Sinner all'Atp di Parigi - L'azzurro, seconda testa di serie, ha saltato il primo turno e entra nel tabellone direttamente ... ilmattino.it scrive

LIVE Sinner-Bergs intorno alle 16.30: Jannik all'esordio a Parigi riapre la caccia al numero 1 - Jannik al Masters 1000 di Parigi è stato sconfitto da Alcaraz all'esordio nel 2021, da Huesler al primo turno nel 2022 e nel 2023 si ... Si legge su gazzetta.it