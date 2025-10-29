Sinner-Bergs in diretta a Parigi | Jannik può tornare numero 1 dopo il ko di Alcaraz

Esordio per Sinner all'ultimo Masters 1000 della stagione ATP contro Bergs. Jannik può tornare numero 1 dopo il ko di Alcaraz, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner-Bergs in diretta a Parigi: Jannik può tornare numero 1 dopo il ko di Alcaraz - La partita tra Jannik Sinner e Zizou Bergs si potrà seguire solamente su Sky, che la manderà in onda sul canale 201 (Sky Sport Uno). Secondo fanpage.it

Sinner-Bergs oggi in TV, Masters 1000 Parigi: dove vederla in TV e in chiaro, orario, la figuraccia di Alcaraz - Oggi mercoledì 29 ottobre 2025 il tennista altoatesino debutta in Francia e può puntare al numero 1 nel ranking dopo la sconfitta del rivale: canale e streaming ... Lo riporta libero.it

Atp Parigi, oggi l’esordio di Sinner contro Bergs e il derby Musetti-Sonego - Alla Defense Arena la prima sfida per l’azzurro è contro il 26enne belga, e con l’eliminazione di Alcaraz se l’altoatesino dovesse vincere il torneo tornerebbe numero 1 al mondo prima delle Finals. Si legge su tg24.sky.it