Sinner-Bergs al Masters 1000 di Parigi | Jannik lancia la caccia al n1 - Diretta 0-0 | Torna primo in classifica se

Xml2.corriere.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz, Sinner punta  a tornare n.1 dell'Atp. L'avversario è il belga Zizou Bergs. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

