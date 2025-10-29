Sinner batte Bergs in scioltezza a Parigi e va a caccia di nuovo del numero 1 Agli ottavi sfiderà Cerundolo | quando vedere il match
Jannik Sinner avanza al Masters 1000 di Parigi e tiene viva la corsa per il numero 1 del mondo. L’azzurro ha superato senza troppi affanni il belga Zizou Bergs, sconfiggendolo in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. La vittoria non vale solo l’accesso agli ottavi, ma apre scenari interessanti in classifica. Con la clamorosa sconfitta di Carlos Alcaraz contro Cameron Norrie, infatti, Sinner torna improvvisamente in corsa per la vetta del ranking ATP: per tornare numero 1, anche solo per una settimana, dovrà conquistare il titolo a Parigi-Bercy. «Tornare numero 1 è l’obiettivo per il 2026», aveva detto Jannik alla vigilia. 🔗 Leggi su Open.online
