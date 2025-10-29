Sinner batte Bergs a Parigi vola agli ottavi e cerca di riprendersi il primo posto al mondo Dopo l’uscita di scena di Alcaraz

Alcaraz si è arreso al primo turno, lasciano a Sinner un'autostrada aperta non solo per vincere a Parigi l'ultimo Master 1000 della stagione, ma anche per riprendersi il primo posto nella classifica mondiale. E Jannik, consapevole della possibilità, non inciampa al primo ostacolo: supera in due set (6-4, 6-2) il belga Zizou Bergs approdando agli ottavi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Sinner batte Bergs a Parigi, vola agli ottavi e cerca di riprendersi il primo posto al mondo. Dopo l'uscita di scena di Alcaraz

