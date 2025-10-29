Sinner all’Atp di Parigi si gioca il tutto per tutto | oggi la sfida con Bergs alle 14 | 50

Jannik Sinner aveva chiarito che il suo ritorno in vetta alla classifica del ranking mondiale non sarebbe stato possibile prima del 2026. Eppure, dopo l'eliminazione di Carlo Alcaraz – battuto in tre set da Norrie – per il campione azzurro si apre una prospettiva tutta nuova. Se dovesse vincere l'Atp di Parigi, in cui debutta

