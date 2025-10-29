Sinner a Parigi va di fretta | Bergs battuto in due set

Parigi, 29 ottobre 2025 – Torino l’obiettivo dichiarato. La caccia al numero 1 una preda inseguita sottotraccia, ma “prima c’è questo torneo”, da vincere. E a Parigi, la stessa città che in estate - al Roland Garros – aveva messo Jannik davanti alla più grande delusione della sua carriera, Sinner parte in volata battendo 6-4, 6-2 Zizou Bergs, agli ottavi troverà Cerundolo. L’azzurro prima di ora ha giocato solo 4 partite in questo master 1000 che mette il punto alla stagione, ma sui campi della Defense Arena in un attimo ha subito le chance per mettere alle corde Bergs: palle break a fiocchi e alla fine di un game da 20 punti Jannik mette la testa avanti in partenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

