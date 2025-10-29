sindaco minacciato di morte a san giuseppe vesuviano

A San Giuseppe Vesuviano, un comune in provincia di Napoli, un manifesto funebre con la foto del sindaco Michele Sepe è comparso in uno dei locali del municipio. Nel manifesto, accanto all’immagine del sindaco e a quella di Padre Pio, risaltava una grave minaccia: “Il sindaco muore se non si dimette entro cinque giorni”. Praticamente una vera e propria minaccia di morte subita segnalata alle forze dell’ordine e sui è stato aperto immediatamente un fascicolo. L’atto intimidatorio che ha colpito il Sindaco ha suscitato forte allarme in città e nell’ambiente politico. Il sindaco Sepe, eletto nel 2024 con il Partito Democratico, ha definito il gesto come un attacco alla legalità e al lavoro amministrativo in corso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

