Simonelli M5S | Dal litorale domizio parte il nostro percorso di ascolto e partecipazione

Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 31 ottobre, alle ore 20:00, presso il Kromosoma 11 di Mondragone, in viale Campania 8, il candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali della Campania, Aldo Simonelli, incontrerà cittadini, attivisti e simpatizzanti per un momento di confronto aperto sul futuro del territorio. L’appuntamento rappresenta la prima tappa di un percorso di incontri nel Casertano, e sarà dedicato alla presentazione del progetto politico con cui il M5S sostiene la candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania. “ Sarà un’occasione – spiega Simonelli – per presentare il programma elettorale, definire insieme gli obiettivi e, soprattutto, ascoltare le problematiche della comunità, confrontandoci sui bisogni e le prospettive per il territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Simonelli (M5S): “Dal litorale domizio parte il nostro percorso di ascolto e partecipazione”

