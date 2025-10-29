Šimi? | Abbiamo dato una risposta vera ora serve continuità

Tempo di lettura: 2 minuti Lucido, diretto, senza giri di parole. Lorenco Šimi? parla da leader dopo l’1-1 dell’Adriatico, un pareggio che vale più di quanto dica il tabellino. Non per il punto, ma per la reazione. “Dopo due sconfitte pesanti dovevamo dare una risposta, prima di tutto a noi stessi. E anche per far capire che possiamo fare qualcosa di importante quest’anno”, racconta il difensore croato, che non nasconde un pizzico di rammarico: “Per come la vedo io, oggi abbiamo perso due punti. Ma la direzione è quella giusta: lavorare su ciò che ancora non funziona bene, perché quella è l’unica strada. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

