Silvia Piancazzo si è svegliata | come sta l' amica di Beatrice Bellucci sopravvissuta all' incidente sulla Colombo Potrà raccontare cosa è successo

Leggo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvia Piancazzo, la giovane che era nella Mini insieme a Beatrice Bellucci, la ventenne morta nell'incidente sulla Cristoforo Colombo di sabato 25 ottobre, «è vigile».. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Silvia Piancazzo si è svegliata: come sta l'amica di Beatrice Bellucci sopravvissuta all'incidente sulla Colombo. Potrà raccontare cosa è successo

