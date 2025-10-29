Siglato il contratto per i lavoratori della sanità pubblica la Fials frena | Non basta

Salernotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di confronto arriva la firma sul nuovo contratto per i lavoratori della sanità pubblica. L'intesa introduce diverse novità, a partire da un aumento salariale per tutto il personale, cui si aggiungono nuove indennità specifiche per chi opera nei pronto soccorso e un riconoscimento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

