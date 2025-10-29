Sigismondo d’oro a Educaid e Salesiani

Rappresentano il volto più solidale della città. Quello, per dirla con le parole del sindaco, della "Rimini che lavora, ogni giorno, per aiutare, sostenere, educare, accogliere e (anche) responsabilizzare". Il mondo del volontariato e della solidarietà premiato – ancora una volta – con il Sigismondo d’oro. A ricevere quest’anno la massima onorificenza cittadina saranno infatti lo storico istituto dei Salesiani e Educaid, l’ong che da 25 anni opera all’estero con progetti a sostegno dell’infanzia e delle popolazioni colpite dalla guerra. È stato lo stesso Jamil Sadegholvaad ad annunciare la scelta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sigismondo d’oro a Educaid e Salesiani

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rimini, Sigismondo d’Oro 2025 a EducAid e Salesiani Don Bosco - X Vai su X

Siamo commossi, onorati ed immensamente grati al Comune di Rimini per questo prestigioso riconoscimento. Ricevere il Sigismondo d'Oro nell'anno del nostro Venticinquennale della fondazione è un dono prezioso perchè viene dalla nostra città, a cui sia - facebook.com Vai su Facebook

Sigismondo d’oro a Educaid e Salesiani - Jamil Sadegholvaad: "Un riconoscimento a due realtà che lavorano ogni giorno per aiutare gli altri, dentro e fuori Rimini" ... Scrive msn.com

Rimini, Sigismondo d’Oro 2025 a EducAid e Salesiani Don Bosco - Assegnati i Sigismondo d’Oro 2025 a EducAid e Salesiani Don Bosco Rimini. corriereromagna.it scrive

Il Sigismondo d’Oro 2025 a EducAid e al Salesiani Don Bosco di Rimini - Il Comune di Rimini: “Intendiamo sottolineare due riconosciuti percorsi di lavoro e di impegno, che hanno nell’empatia e nell’attenzione disintere ... Come scrive msn.com