Si è aperta una nuova settimana di allenamenti per il Siena. I bianconeri si sono ritrovati all’Acquacalda per iniziare a preparare la prossima sfida, la gara casalinga con il Prato. E lo hanno fatto con alle spalle il pareggio ottenuto sul campo del Ghiviborgo, un pareggio inseguito fino ai minuti di recupero e arrivato quando ormai le speranza sembravano spente, per questo entusiasmante. Se quella di Ghivizzano non è stata la miglior prestazione centrata dalla Robur dall’inizio dell’anno, è stata comunque una prova di carattere e caparbietà che ha portato a otto i risultati utili consecutivi ottenuti dall’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Siena al banco di prova con il Prato. Bellazzini vuole una prova di carattere