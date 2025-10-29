Sicurezza urbana Il Comune annuncia | Faremo un tavolo di concertazione

Il tema della sicurezza urbana è stato al centro del dibattito nel corso dell'ultimo consiglio comunale. A seguito della denuncia fatta nelle scorse settimane dai gestori del ristorante Il Canto Ghibellino in piazza Farinata degli Uberti, i consiglieri di Fratelli d'Italia avevano presentato un'interrogazione a risposta orale relativa al degrado nella suddetta piazza. L'assessora alle politiche sociali, Valentina Torrini, è quindi intervenuta spiegando che l'amministrazione sta valutando "un canale più stretto con la pattuglia di riferimento". E'stato ricordato che la piazza è controllata dalle pattuglie di continuità con la presenza di tre unità, a cui si aggiungerà dal 16 novembre prossimo un'ulteriore quarta unità.

