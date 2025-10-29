Un provvedimento atteso, nato per cambiare prassi quotidiane e responsabilità: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera martedì 28 ottobre a un decreto legge su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con profili anche di protezione civile. La presidente Giorgia Meloni ha rivendicato l’impegno mantenuto con lavoratori e imprese. Imprese e controlli: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Sicurezza sul lavoro, il Cdm vara il decreto: badge digitale, più ispettori