Sicurezza sul lavoro il Cdm vara il decreto | badge digitale più ispettori
Un provvedimento atteso, nato per cambiare prassi quotidiane e responsabilità: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera martedì 28 ottobre a un decreto legge su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con profili anche di protezione civile. La presidente Giorgia Meloni ha rivendicato l’impegno mantenuto con lavoratori e imprese. Imprese e controlli: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
