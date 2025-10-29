Sicurezza sul lavoro Cdm approva decreto legge Meloni | Mantenuti impegni
Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Approvato il decreto legge che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. L'intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all'incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo, ha segnalato Palazzo Chigi nel comunicato al termine del Consiglio dei ministri di martedì. " Il governo ha mantenuto un altro impegno preso con gli italiani, in particolare con i lavoratori e le imprese di questa Nazione", ha sottolineato sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
