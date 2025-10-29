sicurezza sul lavoro arriva il badge digitale nei cantieri il governo raddoppia le sanzioni

Il governo stringe sulla sicurezza nei cantieri: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un decreto-legge che introduce misure stringenti per contrastare la piaga delle morti sul lavoro. Al centro del provvedimento, il badge digitale di cantiere obbligatorio per tutte le imprese in appalto e subappalto, pubbliche e private, e un giro di vite sulle sanzioni che vengono raddoppiate fino a toccare i 12mila euro. Un pacchetto di interventi del valore di 900 milioni di euro a regime che punta su prevenzione, controlli e formazione per mettere un freno a una tragedia che conta una vittima ogni otto ore. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

