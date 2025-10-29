Sicurezza sul lavoro arriva il badge digitale nei cantieri Il governo raddoppia le sanzioni
Il governo stringe sulla sicurezza nei cantieri: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un decreto-legge che introduce misure stringenti per contrastare la piaga delle morti sul lavoro. Al centro del provvedimento, il badge digitale di cantiere obbligatorio per tutte le imprese in appalto e subappalto, pubbliche e private, e un giro di vite sulle sanzioni che vengono raddoppiate fino a toccare i 12mila euro. Un pacchetto di interventi del valore di 900 milioni di euro a regime che punta su prevenzione, controlli e formazione per mettere un freno a una tragedia che conta una vittima ogni otto ore. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Scopri altri approfondimenti
Sicurezza sul lavoro nel Lazio: nelle microimprese il rischio di infortunio mortale è 5 volte più alto. #CgilSocial Vai su Facebook
LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO SONO UN DIRITTO, NON UN PRIVILEGIO La Settimana Europea della Salute e della Sicurezza sul Lavoro" ci ricorda quanto sia importante la tutela di chi lavora #infortunio #malattiaprofessionale #incacgil - X Vai su X
Sicurezza sul lavoro, arriva il badge digitale nei cantieri: come funziona - La norma modifica la misura introdotta nel 2024 aumentando la sanzione da un massimo di 6 mila euro ad un ... Scrive corriere.it
CdM approva il ddl sicurezza sul lavoro: arriva il badge elettronico nei cantieri - Dalle assunzioni di ispettori per rafforzare la vigilanza all'adozione del badge in cantiere: tante le novità del decreto sicurezza sul lavoro all'esame del Consiglio dei Ministri questo ... Lo riporta finanza.repubblica.it
Decreto sicurezza sul lavoro, badge in cantiere, multe più alte per le aziende, tutele per gli studenti: ok del Cdm alle nuove regole - Via libera del Consiglio dei ministri alle nuove misure su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo msn.com