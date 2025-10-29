Sicurezza stradale La Rosa | Fermiamo la scia di sangue sulle strade di Roma
“Non possiamo più assistere in silenzio a questa scia di sangue che continua a colpire Roma, in particolare su via Cristoforo Colombo, dove si continuano a perdere vite giovanissime. Chiediamo al Sindaco Roberto Gualtieri e all’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, di intervenire subito, con misure concrete, strutturali e non più rinviabili. Nel solo 2025 a Roma si sono verificati oltre 22.000 incidenti, con 94 vittime. Troppi di questi drammi avvengono per eccesso di velocità e corse clandestine, soprattutto di notte, trasformando le nostre strade in circuiti di gara improvvisati. L’ultima tragedia, quella di Beatrice Bellucci, appena ventenne, morta il 24 ottobre all’altezza di piazza dei Navigatori, è solo l’ennesimo episodio di una lunga lista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Bici, auto, camion: migliorare la sicurezza stradale grazie alla realtà virtuale ?CONTENUTO PREMIUM Vai su Facebook
Sicurezza stradale, solo 1 italiano su 3 mette la cintura dietro - Sicurezza - http://Ansa.it - X Vai su X
Sicurezza stradale, La Rosa: "Fermiamo la scia di sangue sulle strade di Roma" - La sicurezza stradale deve diventare una vera emergenza cittadina, al pari di quelle ambientali e sociali. Da ilgiornale.it
Sicurezza stradale: La Rosa (Federazione Italia), “Fermiamo la scia di sangue sulle strade di Roma, servono interventi immediati sulle arterie urbane più pericolose” - (ASI)“Non possiamo più assistere in silenzio a questa scia di sangue che continua a colpire Roma, in particolare su via Cristoforo Colombo, dove si continuano a perdere vite giovanissime. Riporta agenziastampaitalia.it
Sicurezza stradale, il Campidoglio accelera i lavori sulla Colombo: «Subito autovelox, photored e un black-point in più» - L'assessore Patanè: «Sopralluoghi già la prossima settimana». Segnala msn.com