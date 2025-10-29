Sicurezza stradale La Rosa | Fermiamo la scia di sangue sulle strade di Roma

“Non possiamo più assistere in silenzio a questa scia di sangue che continua a colpire Roma, in particolare su via Cristoforo Colombo, dove si continuano a perdere vite giovanissime. Chiediamo al Sindaco Roberto Gualtieri e all’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, di intervenire subito, con misure concrete, strutturali e non più rinviabili. Nel solo 2025 a Roma si sono verificati oltre 22.000 incidenti, con 94 vittime. Troppi di questi drammi avvengono per eccesso di velocità e corse clandestine, soprattutto di notte, trasformando le nostre strade in circuiti di gara improvvisati. L’ultima tragedia, quella di Beatrice Bellucci, appena ventenne, morta il 24 ottobre all’altezza di piazza dei Navigatori, è solo l’ennesimo episodio di una lunga lista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

