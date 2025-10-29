Sicurezza piloti in mani italiane Racing Force Group inaugura nuova sede a Ronco

Da Charles Leclerc a Lewis Hamilton, da Lando Norris a Oscar Piastri. Quindici dei 20 piloti impegnati nel Mondiale di Formula 1 2025 indossano un casco marchiato ‘Bell’, storico brand acquisito nel 2019 da Racing Force Group. Solo poche settimane fa, invece, George Russell su Mercedes ha vinto il Gp di Singapore indossando una ultramoderna tuta marchiata ‘Omp’, altro iconico brand di proprietà dell’azienda italiana guidata dal ceo Paolo Delprato, che ha presentato la sua nuova sede centrale di Ronco Scrivia, nei pressi di Genova. Con il completamento della fase principale dei lavori di ampliamento, il Gruppo può ora contare su una struttura all’avanguardia, cresciuta da 8. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sicurezza piloti in mani italiane, Racing Force Group inaugura nuova sede a Ronco

