Codogno (Lodi), 29 ottobre 2025 – Stazioni sorvegliate dagli uomini della Fs Security, la società del gruppo Fs: da lunedì mattina, infatti, i vigilantes hanno cominciato il loro tour tra i principali scali lodigiani controllando gli spazi interni del fabbricato e la zona dei binari. Le regole d’ingaggio prevedono anche che la pattuglia effettui v erifiche sui viaggiatori e controlli i document i qualora lo ritenesse opportuno. Gli uomini della Fs Security saranno oggi a Codogno dalle 7.45 a poco prima di mezzogiorno e dalle 15.30 fino alle 19.30, replicando domani a Casalpusterlengo (già controllata ieri) e a Tavazzano venerdì dalle 7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sicurezza nelle stazioni: nel Lodigiano debuttano i vigilantes di Fs Security