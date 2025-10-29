Sicurezza nei luoghi di lavoro Federico II e Inail puntano sulle giovani generazioni

L’ Università degli Studi di Napoli Federico II e l’ Inail Campania hanno stretto una nuova collaborazione per rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di sensibilizzare e formare le giovani generazioni come strumento fondamentale per la prevenzione degli infortuni. L’accordo quadro è stato siglato dal rettore dell’Ateneo federiciano, Matteo Lorito, e dal direttore Inail Campania, Daniele Leone, e prevede lo sviluppo di progetti e attività tecnico-scientifiche e didattiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. “Questo accordo rafforza lo scambio di informazioni e l’impegno del nostro Ateneo anche dal punto di vista formativo su questi temi di interesse generale – ha dichiarato il rettore Matteo Lorito – Inoltre, consentirà di attivare borse di studio e di dare maggiore visibilità a tematiche fondamentali: la gestione dei diritti personali, soprattutto in ambito lavorativo, è essenziale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it