Sicurezza alimentare NAS e carabinieri chiudono un panificio nel sud della provincia di Frosinone

Frosinonetoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano serrati i controlli a tutela della salute pubblica nel Sud della Ciociaria. Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Pico, in collaborazione con il personale specializzato del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Latina, hanno eseguito un'ispezione mirata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sicurezza alimentare nas carabinieriSicurezza, i Nas di Bari sequestrano 400mila piatti, pellicole per alimenti e buste in plastica non conformi - Controlli in una rivendita all’ingrosso della provincia: sanzioni per 20mila euro e merce destinata alla confisca ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

sicurezza alimentare nas carabinieriSporcizia, ragnatele e blatte: chiuso un panificio a Quartu - I Carabinieri del Nas di Cagliari hanno riscontrato gravi carenze igienico- Riporta cagliaripad.it

sicurezza alimentare nas carabinieriCatania, controlli dei Nas in due attività commerciali. Sequestrati otto chili di panini - Otto chi di panini sequestrati perché privi di tracciabilità. Riporta meridionews.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Alimentare Nas Carabinieri