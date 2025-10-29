Sicurezza alimentare NAS e carabinieri chiudono un panificio nel sud della provincia di Frosinone
Continuano serrati i controlli a tutela della salute pubblica nel Sud della Ciociaria. Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Pico, in collaborazione con il personale specializzato del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Latina, hanno eseguito un'ispezione mirata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
