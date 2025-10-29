Sicilia Manovra di Stabilità 2026 | all’Ars entro il 5 novembre
ABBONATI A DAYITALIANEWS Presentazione e percorso della legge di bilancio. Il governo siciliano guidato da Renato Schifani si prepara a trasmettere all’ Assemblea Regionale Siciliana (Ars) il bilancio e la legge di stabilità 2026 entro il 5 novembre. Il giorno seguente, la Presidenza dell’Ars assegnerà i due documenti alle commissioni competenti, dando così avvio ufficiale alla sessione di bilancio, che avrà una durata complessiva di 45 giorni. Lavori delle commissioni e calendario. Le commissioni parlamentari concluderanno l’esame dei testi entro il 16 novembre, mentre la Commissione Bilancio dovrà presentare i disegni di legge all’aula entro il 5 dicembre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
24 Ottobre: Putin e le sanzioni Usa, Trump vuole andare a Gaza, si litiga sulla manovra #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
? L’@arssiciliaoff ha approvato la manovra quater, un pacchetto di misure dal valore complessivo di circa 200 milioni di euro per il 2025. Numerosi gli interventi di rilievo voluti dal governo regionale. Leggi https://regione.sicilia.it/la-regione-informa/manovr - X Vai su X
Quattro riforme dopo la Finanziaria 2026, accordo nella maggioranza dopo due ore di vertice - Nella legge di stabilità, intanto, si prepara la decontribuzione per le imprese che assumono. Si legge su blogsicilia.it
Stipendi, in Manovra arriva la flat tax sui rinnovi contrattuali. Cos’è e quanto vale in busta paga - Roma, 12 ottobre 2025 – Il governo intende spingere a fondo per favorire il tempestivo rinnovo dei contratti collettivi di lavoro e, per questa via, un aumento delle retribuzioni dei lavoratori. quotidiano.net scrive
Manovra 2026, tutti i bonus e gli incentivi presenti nella Legge di Bilancio - Per le misure dedicate al sostegno alle famiglie vengono stanziati circa 1,6 miliardi di euro in più. tg24.sky.it scrive