Sicilia Manovra di Stabilità 2026 | all’Ars entro il 5 novembre

Dayitalianews.com | 29 ott 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Presentazione e percorso della legge di bilancio. Il governo siciliano guidato da Renato Schifani si prepara a trasmettere all’ Assemblea Regionale Siciliana (Ars) il bilancio e la legge di stabilità 2026 entro il 5 novembre. Il giorno seguente, la Presidenza dell’Ars assegnerà i due documenti alle commissioni competenti, dando così avvio ufficiale alla sessione di bilancio, che avrà una durata complessiva di 45 giorni. Lavori delle commissioni e calendario. Le commissioni parlamentari concluderanno l’esame dei testi entro il 16 novembre, mentre la Commissione Bilancio dovrà presentare i disegni di legge all’aula entro il 5 dicembre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

