Siamo tutti fascisti
Emanuele Fiano, ex deputato Pd e segretario dell'associazione «Sinistra per Israele», ha detto che gli attivisti del collettivo comunista che gli hanno impedito di parlare all'Università di Venezia «sono dei fascisti». Cosa che ha irritato il Presidente del Senato Ignazio La Russa, più volte accusato di nostalgie fasciste, secondo il quale definire «fascisti» i pro Pal è azzardato e non bisogna confonderli con i veri fascisti. Ad esempio, ci è venuto in mente, quelli che l'altro giorno a Predappio hanno commemorato l'anniversario della marcia su Roma rendendo omaggio al Duce con saluti romani e inni fascisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
